Mission d’affaires tunisienne en République Tchèque

La Confédération nationale des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect International) organise une mission économique tunisienne en République Tchèque (Prague et Brno) du 1er au 6 novembre 2022.

Cette mission d’affaires est organisée en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Prague, l’ambassade de République Tchèque à Tunis, les ministères de l’Industrie et du Commerce.

La mission vise à explorer les opportunités d’investissement dans les secteurs prometteurs entre les deux pays et ainsi établir des partenariats durables avec la communauté d’affaires tchèque locale (à Prague et Brno) dans les secteurs industriel, commercial, technologique et des services.

La délégation tunisienne devrait comprendre une trentaine d’opérateurs économiques représentant plusieurs secteurs d’activité, dont l’agriculture et l’agroalimentaire, la santé, la pharmacie et la cosmétique, l’énergie et les énergies renouvelables, le textile, les TIC, le commerce international, le bâtiment et les matériaux de construction, les études et le conseil, l’environnement, l’automatisation et les composants automobiles.