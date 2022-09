Tunisie : Démantèlement d’un réseau de migration irrégulière vers l’Europe de l’Ouest via la Turquie et la Serbie

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce vendredi 23 septembre 2022, le démantèlement d’un réseau de migration irrégulière vers l’Europe de l’Ouest via la Turquie et la Serbie. Quatre suspects ont été arrêtés et l’enquête se poursuit.

Ce réseau est actif dans les gouvernorats de Kébili et de Tozeur, précise la DGGN, ajoutant que l’enquête a été menée par la brigade centrale de Laouina et la brigade d’investigation et de recherche, en collaboration avec des équipes d’intervention rapide.

La même source indique que 4 membres de ce réseau ont été arrêtés et placés en détention sur ordre du ministère public, qui a également ordonné la poursuite de l’enquête.

