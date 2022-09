Tunisie : la production agricole menacée par le manque d’eau

Le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Noureddine Ben Ayed, a déclaré, vendredi 23 septembre 2022, que les producteurs ne menacent pas de provoquer une pénurie des légumes et de fruits, et n’ont pas l’intention de susciter les inquiétudes des Tunisiens.

Lors de son entretien avec l’émission ‘‘Le Recap’’, sur Shems FM, M. Ben Ayed a souligné que la sécheresse et le manque d’eau dans les barrages ont poussé les agriculteurs à abandonner certaines cultures, ce qui peut entraîner la pénurie de certains produits sur le marché.

Le président de l’Utap a aussi insisté sur la nécessité de pourvoir à tous les besoins de la production pour que l’agriculteur puisse cultiver les superficies habituelles sans craindre de vivre les difficultés rencontrées l’année dernière, lorsque le manque d’eau d’irrigation a été la cause de la destruction d’énormes superficies cultivées, soulignant que l’agriculture tunisienne peut aider à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, encore faut-il que les agriculteurs puissent satisfaire tous les besoins de la production en quantités suffisantes, notamment l’eau d’irrigation, souvent rationnée, les engrais (ammonitrate, DAP) et autres intrants, dont certains sont importés et indisponibles pendant de longues périodes sur le marché.

I. B.