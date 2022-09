Mabrouk Korchid : «Nous demandons le report des élections»

Le président du parti Arraya Al Wataniya, Mabrouk Korchid, a réclamé, ce jeudi 29 septembre 2022, le report des élections législatives prévues pour le 17 décembre prochain, estimant qu’«il n’est pas possible de bâtir une nouvelle république avec un quart des Tunisiens et un nombre très limité d’adeptes [du projet]».

Dans une déclaration accordée à Shems FM, il a estimé que la Tunisie a besoin de stabilité, et qu’il n’est pas possible après deux ans à compter d’aujourd’hui de recommencer zéro et de réviser la constitution et la loi électorale.

Sur un autre plan, il est revenu sur l’affaire des réseaux d’envoi aux zones de tension, affirmant qu’il existait, en 2012, à Zarzis, un bureau de recrutement de jeunes tunisiens voulant participer au jihad en Syrie.

C. B. Y.