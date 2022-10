Agression des journalistes de l’émission Les Quatre vérités : Le SNJT condamne et exige l’ouverture d’une enquête

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a condamné, ce samedi 1er octobre 2022, l’agression des membres de l’équipe de l’émission Les Quatre vérités par des agents de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) à Tebourba.

Dans son communiqué le SNJT a appelé la SNCFT à ouvrir une enquête sur les circonstances de cet incident, en affirmant que c’est l’un des agents de ladite Société qui a violemment agressé les journalistes et leur a même confisqué leur matériel.

Le Syndicat a, également, appelé les autorités judiciaires à poursuivre en justice les agresseurs, en rappelant le rôle principal des médias, notamment le journalisme d’investigation, dans la lutte contre la corruption et la protection des droits de l’Homme, et en soulignant la necessité de respecter les droits des journalistes et celui de l’accès à l’information.

Y. N.