La Tunisie accroît la valeur de ses exportations de fruits

La Tunisie a vu la valeur de ses exportations de fruits augmenter de 51,9 millions de dinars tunisiens (MDT) entre 2021 et 2022 pour atteindre 135,6 MDT, selon les données fournies par le Groupe interprofessionnel des fruits (Gifruits), oubliant de préciser que cette hausse est due en partie à la baisse de la valeur de la monnaie nationale.

Les quantités exportées jusqu’à fin septembre sont passées de 34 500 tonnes en 2021 à 53 200 cette année. La Libye est le plus grand importateur avec 43 600 tonnes (92 MDT) en 2022 contre 27 000 tonnes (45,6 MDT) l’année précédente. L’Italie est le deuxième importateur avec 6 000 tonnes (13,8 MDT).

Parallèlement, une baisse de la valeur des exportations vers les marchés traditionnels a été signalée.

Les Emirats arabes unis (en baisse à 9,8 MDT pour 793 tonnes), le Koweït (5 MDT pour 399 tonnes) et le Qatar (4 MDT). Cette baisse est due à la hausse des coûts des transports aériens au cours des deux dernières années.

La Tunisie exporte des fruits vers 21 pays à travers le monde. La Côte d’Ivoire, le Kenya, la Norvège, la Lituanie, l’Angleterre et l’Allemagne sont des importateurs de petites quantités.

La pastèque est le fruit le plus exporté en 2022 (23,3 MDT pour 19 300 tonnes) en plus des pêches (34,7 MDT pour 11 400 tonnes) et de l’abricot (16,6 MDT pour 5 800 tonnes).