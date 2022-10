Siat 2022 : Le premier prix, sponsorisé par la BNA, décerné à Smart 4 Green

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a organisé, le 15 octobre 2022, une cérémonie de remise des prix du concours national Green’Tic, en marge du Salon national de l’investissement agricole et de la technologie (Siat 2022).

Un hackathon qui a permis de générer et de créer un vaste panel de solutions innovantes en matière de technologies de l’information et de la communication, appliquées à l’agriculture, la pêche et les services liés, le tout à travers une compétition stimulante et positive.

«L’objectif a été d’identifier les potentiels talents parmi les start-up et les équipes qui ont participé à cette compétition en leur permettant de valoriser leur capacité d’innovation et leur volonté de répondre à des ambitions toujours plus importantes», lit-on sur la page Facebook de la Banque nationale agricole (BNA).

Cette banque est, en effet, engagée à faire évoluer les start-ups et les entreprises innovantes, quelles que soit leur structure, vers une perspective d’innovation et de dynamisme.

Le premier prix, sponsorisé par la BNA, a été décerné à Smart 4 Green, par Ahmed Ben Moulehem, directeur général adjoint exploitation de la banque.