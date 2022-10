Tunisie : Prix RNE du meilleur master de recherche

Dans le cadre de son ouverture sur l’environnement universitaire, le Registre national des entreprises (RNE) organise la première édition d’un concours réservé aux étudiants en droit, en économie et gestion et en sciences humaines, inscrits aux universités tunisiennes, publiques et privées.

Le meilleur master portant sur les domaines et sujets suggérés dans le règlement intérieur du concours sera récompensé.

Les étudiants désireux d’y prendre part, peuvent consulter le règlement interne et les conditions de participation et remplir le formulaire électronique à travers ce lien.

Le règlement est téléchargeable via ce lien.

