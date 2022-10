Tunisie : La BNA partenaire officiel de la 6e édition du Festival des grenades de Testour

Banque mécène renforçant son engagement sociétal et épousant des valeurs d’ouverture et de diversité, la BNA apporte son soutien à la 6ème édition du Festival des Grenades de Testour, organisé du 29 octobre au 2 novembre 2022.

Plusieurs manifestations seront organisées en marge de ce festival, tels que le show-cooking ainsi qu’une exposition des femmes artisanes exposant des produits du terroir et des animations festives.

Ce festival revêt une connotation multidimensionnelle, touristique, historique et culturelle, souhaitant la création de nouvelles synergies qui font repenser la ville et ses enjeux par le biais de cet évènement.

En apportant son soutien à cet événement, la BNA contribue à la promotion de l’agriculture durable, la création d’emplois et la participation au développement économique et confirme ainsi son positionnement de banque citoyenne et responsable.

Communiqué