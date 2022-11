Tarak Cherif plaide à Prague pour l’amélioration du climat des affaires en Tunisie

Le président de la Confédération tunisienne des entreprises citoyennes (Conect) Tarak Cherif a souligné mercredi 2 novembre 2022 à Prague, la nécessité de réorganiser l’arsenal législatif visant à améliorer le climat des affaires en Tunisie pour en faire une porte d’entrée vers les pays maghrébins et africains.

Les investisseurs étrangers peuvent non seulement investir en Tunisie, qui est un petit marché en termes de population et de baisse du pouvoir d’achat des consommateurs, mais le réseau de relations que la Tunisie entretient avec son environnement régional est plus attractif et efficace pour eux, a déclaré M. Cherif à la Tap en marge d’une cérémonie de signature d’accord avec la Fédération tchèque de l’industrie dans le cadre d’une mission économique tunisienne en République tchèque, du 1er au 6 novembre.

Il a également estimé que les lois actuelles régissant le secteur sont globalement «bonnes», ajoutant que la nouvelle réglementation commerciale qui sera dévoilée prochainement dynamisera davantage les investissements en Tunisie.

Les chiffres officiels montrent aujourd’hui qu’une baisse du niveau des investissements en Tunisie a été enregistrée ces dernières années, en raison de plusieurs insuffisances, a-t-il souligné, appelant, à cet égard, à ouvrir davantage des perspectives aux investisseurs locaux et étrangers, notamment en assouplissant procédures administratives et l’amélioration des infrastructures et de la logistique portuaire.

Pour impulser davantage cet élan, la Conect et la Confédération tchèque de l’industrie ont signé, mercredi 2 novembre, un accord de coopération à Prague pour promouvoir le commerce, l’industrie et l’investissement.

L’accord a été signé par le président de Conect, Tarak Cherif, qui dirige la délégation commerciale à Prague, et Jaroslav Hanák, président de la Confédération tchèque de l’industrie.

Dans le cadre de cet accord, les deux parties ont convenu de consolider les échanges en multipliant les missions. À cette fin, les signataires renforceront les programmes commerciaux des délégations respectives, organiseront des forums d’investissement et favoriseront l’échange d’informations et de contacts.

Les deux organisations d’employeurs ont également convenu de renforcer la coopération dans le développement de programmes d’éducation et de formation afin de développer les ressources humaines et de planifier des échanges de personnel pour renforcer la coopération.

La cérémonie de signature a eu lieu au premier jour de prospection de la mission commerciale tunisienne composée de 30 opérateurs économiques.

D’après Tap.