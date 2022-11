Tunisie : Démantèlement d’une cellule takfiriste composée de 4 femmes

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce samedi 5 novembre 2022, le démantèlement d’une cellule takfiriste composée de 4 femmes, opérant dans différentes régions, notamment à Sousse et à Kairouan.

Dans le communiqué publié par le colonel major Houssemeddine Jebabli porte-parole de la DGGN, on précise que l’enquête a été menée par la brigade spécialisée de la GN, en coordination avec la division de recherche et d’investigation de Sousse et les services sécuritaires de Kairouan, et ce, sur la base d’informations et d’investigations.

Selon celles-ci, quatre femmes, toutes inconnues des services sécuritaires, organisent des réunions fermées via les réseaux sociaux et sont en contact avec des terroristes situés dans des zones de conflits ».

Les 4 takfiristes ont été placées en détention et un 5e complice a été identifié et a fait l’objet d’un mandat de recherche, avant d’être arrêté à son tour par la brigade d’investigation et de recherche à Regueb, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

