Tunisie : le Marché de fin d’année de l’OIM du 2 au 4 décembre à la Marsa

Après le succès de ses précédentes éditions en 2020 et 2021, le Marché de fin d’année pour la promotion de l’entrepreneuriat inclusif fait son retour du 2 au 4 décembre 2022 sur le Boulevard de La Marsa (Corniche), au nord de Tunis.

Initié par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en collaboration avec La municipalité de la Marsa et le soutien de l’Union européenne, de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et Le Bureau d’Assistance Humanitaire (BHA) de l’USAID, ce marché promeut la diversité et l’inclusion en entrepreneuriat, à travers la libération du potentiel de jeunes talents, tunisiens soutenus par la diaspora et migrants vivant en Tunisie, à l’origine d’une innovation et création de valeur pour la Tunisie.

Des exposants en provenance de 11 régions qui sont Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Le Kef, Médenine, Sidi Bouzid, Sfax, Tunis, Tabarka, et Tataouine, sont réunis le temps d’un weekend pour présenter au grand public, une large gamme de produits allant du prêt à porter et accessoires, aux objets décoratifs, et aux huiles essentielles naturelles, gastronomie locale des régions, et cosmétiques bio.

Le Marché de fin d’année est placé sous le signe de la qualité, de l’authenticité et de l’originalité, dans un contexte de soutien aux entrepreneur(se)s, Tunisiens et migrants. Une chance formidable pour les visiteurs en recherche d’idées cadeaux, de venir à la rencontre des créateurs qui feront découvrir leur savoir-faire.

Le marché sera ouvert au public de 10h00 à 19h00.

Communiqué.