Des députés dénoncent l’ingérence européenne dans les affaires de la Tunisie

Les députés de l’initiative «Pour la victoire du peuple», qui compte parmi ses membres Brahim Bouderbala, le président de la nouvelle assemblée en Tunisie, ont appelé à la tenue d’urgence d’une session plénière pour répondre au Parlement européen et défendre la souveraineté du pays et l’indépendance de ses décisions.

«La lutte pour la souveraineté est l’essence des luttes de libération nationale. Elle est indissociable de la lutte démocratique et sociale», ont-ils souligné dans un communiqué publié vendredi 17 mars 2023.

Les députés ont exprimé leur rejet catégorique de la résolution adoptée jeudi par le Parlement européen, la considérant comme une «ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Tunisie».

Les députés de l’initiative «Pour la victoire du peuple» ont également exprimé leur attachement à la liberté d’expression et de réunion «sans être subordonnés aux intérêts étrangers».

Dans ce contexte, ils ont réitéré leur attachement au principe de la présomption d’innocence et leur confiance dans l’indépendance de la justice tunisienne, par allusion aux hommes politiques, opérateurs économiques et journalistes arrêtés depuis le 11 février dernier et poursuivis en justice pour complot contre la sûreté de l’Etat.

Cette déclaration intervient après l’adoption par le Parlement européen d’une résolution sur la situation intérieure en Tunisie, dans laquelle il a exprimé sa «profonde inquiétude» face aux violations des droits et libertés reflétées dans les récentes arrestations.