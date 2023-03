Un centre africain des énergies renouvelables bientôt à Tataouine ?

La Banque mondiale (BM) est disposée à soutenir la création d’un centre d’excellence africain intégré dans le domaine des énergies renouvelables à Tataouine, ont affirmé les représentants de la Banque mondiale (BM).

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a indiqué, lors d’une rencontre tenue vendredi dernier au palais de la Kasbah, avec les représentants de la BM conduite par son représentant résident en Tunisie, Alexandre Arrobio, que le projet de création de ce centre a été présenté dans le cadre de la huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad8), tenue en août 2022, à Tunis.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du secteur de l’énergie à l’horizon de 2035, permettra de former et de développer des compétences au profit de la Tunisie et du continent africain compte tenu des besoins en ressources humaines dans le domaine des énergies renouvelables, lesquelles ne représentent que 3% du mix énergétique de notre pays, qui ambitionne de porter ce taux à 30% en 2030.

Les représentants de la BM ont présenté, à cette occasion, les résultats préliminaires d’une étude approfondie sur les fondements du capital humain en Tunisie et un diagnostic de différents aspects, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

La réunion a porté aussi sur la valorisation du capital humain et les efforts de l’Etat pour appuyer le secteur de l’éducation.

La cheffe du gouvernement a, dans ce contexte, souligné l’importance particulière portée au capital humain, dans le plan 2023 2025, en étant un axe de soutien de l’économie du savoir et du développement des orientations stratégiques de la Tunisie.

La délégation de la BM était composée du directeur des pratiques scientifiques pour l’éducation de la BM, Andreas Blum, de la responsable économique des études dans la région Mena, Fadila Kayos, et de la responsable des programmes d’éducation à la Banque mondiale en Tunisie Himdat Bayusuf.

D’après Tap.