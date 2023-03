Bardo : Blessé par son arme de service, un agent de police dans un état critique

Un agent de police a été blessé par son arme de service, dans l’après-midi de ce mercredi 29 mars 2023, au Bardo. Transporté à l’hôpital son état est jugé très critique.

Interrogé par Kapitalis, Faker Bouzghaya chef du bureau d’information et de communication au sein du ministère de l’Intérieur a affirmé que l’agent souffre d’une grave blessure et qu’il a été admis en réanimation et que son pronostic vital est engagé.

Selon des collègues de l’agent âgé de 28 ans, ce dernier aurait mis fin à ses jours, sachant que le ministère public du Tribunal de première instance de Tunis a ouvert une enquête à ce propos.

Y. N.