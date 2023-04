Tunisie : Saïed reçoit Bouden à Carthage et met fin aux rumeurs le concernant

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, ce lundi 3 avril 2023, la cheffe du gouvernement Najla Bouden à Carthage, mettant ainsi fin aux rumeurs relatives à son état de santé suite à son absence depuis quelques jours, certaines ayant même été jusqu’à parler de vacance du pouvoir…

Lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement, le président de la république qui semble sortir d’un petit rhume a affirmé que la coordination entre les différents appareils de l’État s’est poursuivie et que plusieurs appels téléphoniques ont précédé cette rencontre avec Najla Bouden.

La présidence n’avait publié aucune activité du président depuis la veille du mois de Ramadan, ce qui a laissé place à plusieurs rumeurs, en l’absence d’un communiqué des autorités : «On parle déjà de vacance, ils ont présenté leur diagnostic et ont parlé d’examens, d’analyses et de chiffres dont moi même je n’ai aucune idée.. leur seul but c’est la vacance du pouvoir… Ils ont même été jusqu’à évoquer un certificat de décès… A part le mépris, on ne peut donner autre réponse…» a notamment lancé Kaïs Saïed.

Y. N.