Journée mondiale de la liberté de la presse : Rassemblement devant le siège de la SNJT à Tunis

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année, Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) organise un rassemblement devant son siège à Tunis.

Le SNJT a appelé à participer en masse à ce rassemblent afin de soutenir la cause de la liberté de la presse, d’opinion et d’expression, et pour défendre le droit des médias, le pluralisme et l’accès à l’information, lit-on dans la note diffusée, dans la soirée de ce mardi 2 mai 2023 par le Syndicat.

La liberté de la presse est la base de tous les droits et de toutes libertés, ajoute la même source, sachant que ce rassemblement est prévu à partir de 11h devant le siège du SNJT situé à l’Av. des États-Unis à Tunis.

Y. N.