La Tunisie et l’Espagne cherchent à consolider leurs liens économiques

Le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied a appelé à la consolidation des liens économiques entre la Tunisie et l’Espagne, ainsi qu’à la mise en place de programmes de coopération mutuellement bénéfiques.

Saied a discuté, lors d’une réunion officielle, lundi 8 mai 2023, avec Xiana Mendez Bertolo, vice-ministre espagnol du Commerce, des progrès réalisés dans le cadre des programmes de coopération existants.

Les deux responsables ont également discuté des moyens de poursuivre la mise en œuvre des programmes dans la prochaine étape, en particulier en ce qui concerne l’investissement et le partenariat.

Saied a souligné l’importance de favoriser les échanges de haut niveau entre la Tunisie et l’Espagne, en particulier dans les secteurs qui présentent un grand potentiel de valeur ajoutée.

«Ces secteurs comprennent les industries pharmaceutiques et alimentaires, la recherche et l’innovation, les énergies renouvelables, les moyens de faire face au changement climatique, la mobilisation des ressources en eau, la protection de l’environnement, les services logistiques et le soutien aux entreprises émergentes», indique le communiqué.

La responsable espagnole a réitéré l’engagement de son pays à renforcer les relations avec la Tunisie, le but étant, selon elle, d’atteindre des objectifs de développement partagés et d’explorer de nouvelles voies pour une collaboration prospère.

Dans un tweet publié le 27 avril dernier, à la suite d’une rencontre avec le ministre Saïed, l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Javier Puig Saura a parlé d’«une rencontre fructueuse avec le ministre de l’Economie, Samir Saied. On a parlé du renforcement des relations économiques bilatérales, des plans de réforme en cours pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements et des défis macrofinanciers du pays et l’accord avec le FMI.»

