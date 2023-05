Visé par un mandat de dépôt, Rayen Hamzaoui en grève de la faim

L’ancien maire d’Ezzahra Rayen Hamzaoui est entré en grève de la faim après que le juge d’instruction ait prononcé un mandat de dépôt à son encontre, ce mardi 30 mai 2023.

C’est ce qu’annonce son comité de défense, en précisant que Rayen Hamzaoui est poursuivi dans une affaire de complot contre la sûreté de l’Etat sur la base d’un faux témoignage selon lequel il aurait comploté avec l’ancienne directrice du cabinet présidentiel Nadia Akacha…

Accusation qu’il nie catégoriquement indiquent ses avocats en affirmant avoir présenté, ce jour, toutes les preuves qu’il n’y a aucun lien entre Nadia Akacha et Rayen Hamzaoui et que le témoignage, sur lequel leur client est poursuivi, est une accusation mensongère.

Afin de dénoncer cette injustice, Rayen Hamzaoui a décidé d’entrer en grève de la faim, ajoute la même source, en annonçant un point de presse, dont la date n’a pas encore été précisée.

Me Leila Haddad, membre du Comité de défense a pour sa part appelé à la libération de Rayen Hamzaoui en rappelant que ce dernier a été «un maire exemplaire et qu’il est soutenu par des milliers de jeunes, témoins de son intégrité, de son dévouement et de son engagement…», a-t-elle lancé dans une vidéo publiée sur Facebook.

«Rayen est soutenu par ceux qui l’aiment car il est intègre, on ne peut pas accepter cette injustice… Ceux qui l’ont côtoyé connaissent sa valeur….Cela fait 12 jours que je suis avec lui et comme il est innocent je m’attendais justement à ce que la justice l’innocente, mais malheureusement il a fait l’objet d’un mandat de dépôt. Et aujourd’hui, la vie de Rayen est entre vos mains», a-t-elle encore lancé, en appelant le chef de l’Etat à «préserver les jeunes du pays patriotes et qui n’ont ménagé aucun effort pour aller de l’avant… Liberté pour Rayen !».

Y. N.