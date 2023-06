La LTDH réclame une enquête sur l’agression d’un avocat par des policiers

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a dénoncé, ce mercredi 7 juin 2023, l’agression de l’avocat Fedy Snene par des policiers, vendredi dernier, en marge d’un match de handball à la salle olympique de Radès.

Dans son communiqué, la LTDH a précisé que l’avocat a été agressé verbalement et physiquement, ajoutant qu’il a été placé de force dans un véhicule de police, avant d’être relâché.

Tout en exprimant son «soutien absolu» à Me Snene, la Ligue a réclamé l’ouverture d’une «enquête urgente et sérieuse» sur les circonstances de cette agression et a appelé les autorités compétentes à poursuivre toute personne impliquée dans cet abus.

La LTDH a par ailleurs fait part de sa préoccupation face à la hausse des cas d’agressions par des agents sécuritaires, en dénonçant «l’impunité totale et le silence des autorités officielles à ce propos».

