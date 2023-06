Des passagers de Nouvelair bloqués depuis deux jours à Marseille (vidéo)

Les 243 passagers du vol BJ517 de la compagnie aérienne privée tunisienne Nouvelair devant partir de Marseille à destination de Tunis, jeudi 22 juin 2023, vers 10h30 (heure locale), sont toujours bloqués à l’aéroport aujourd’hui, samedi 24 juin, au moment où nous publions cette information.

Jeudi, les passagers, dont beaucoup d’enfants, de femmes et de personnes âgées, ont été informés en dernière minute que le vol était annulé et reporté au vendredi à 22h30. Ils ont pris leur mal en patience et la plupart ont préféré rester sur place en attendant le lendemain.

Hier, les passagers ont pu enregistrer leurs bagages à partir de 19h00 (heure locale), mais l’avion n’a pas pu décoller à l’heure prévue. Vers minuit, l’impatience et la nervosité ayant gagné beaucoup de passagers qui ont exigé de récupérer leurs bagages (voir les captures d’écran ci-haut), en vain.

Les passagers, qui se sont vu distribuer la somme de 15 euros chacun pour leur frais, ont donc dû passer une seconde nuit à l’aéroport en espérant partir ce matin. Et au moment où nous publions cet article, l’heure de décollage de l’avion, si avion il y a, n’est pas encore indiqué au panneau d’affichage.

