Tunisie : MSB annonce un partenariat avec l’école hôtelière Les Roches

La Mediterranean School of Business (MSB), un établissement d’enseignement supérieur qui se distingue par son engagement envers l’excellence académique, annonce un nouveau partenariat stratégique avec la prestigieuse école hôtelière Les Roches, l’une des principales écoles de gestion hôtelière au monde.

Ce partenariat entre la MSB et Les Roches témoigne de l’engagement continu de la MSB à offrir à ses étudiants des opportunités d’apprentissage de premier ordre et à établir des partenariats avec des institutions de renommée mondiale.

Les Roches est reconnue pour son expertise en matière d’éducation dans le domaine de l’hôtellerie et plus largement des métiers de l’hospitalité, et cette collaboration renforcera encore davantage l’éventail de parcours possibles en intégrant MSB.

Les étudiants de la MSB auront ainsi la possibilité, après les deux premières années du «Undergraduate Program in Management» offert par MSB, de rejoindre le BBA in Global Hospitality Management offert par Les Roches dans l’un de ses campus : Marbella en Espagne ou Crans-Montana en Suisse avec pour objectif d’intensifier leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine de l’hôtellerie et de la gestion hôtelière.

Des perspectives internationales

En collaborant avec Les Roches, la MSB vise à renforcer la formation des étudiants dans les domaines clés de l’hôtellerie, et leur permet d’acquérir une perspective internationale grâce à l’accès à un réseau mondial d’étudiants et de professionnels de l’industrie.

Au bout du parcours académique les étudiants seront capables d’évaluer avec confiance les théories et les concepts centraux dans le domaine de la gestion hôtelière, tels que la gestion des opérations hôtelières, la gestion des services, le marketing hôtelier, la gestion financière et la gestion des ressources humaines dans l’industrie hôtelière.

«Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de collaborer avec Les Roches, une institution de renommée mondiale dans le domaine de l’hôtellerie», déclare Leila Triki, la doyenne de la MSB. Et d’ajouter : «Ce partenariat stratégique nous permettra de renforcer les possibilités de programme d’études en offrant à nos étudiants une expérience d’apprentissage enrichissante et en les préparant à réussir dans l’industrie hôtelière mondiale en constante évolution.»

Carlos Díez de la Lastra, directeur général Les Roches, a déclaré de son côté que «les Roches est fier de son engagement à former les futurs leaders de l’industrie hôtelière mondiale. Ce partenariat avec la MSB nous offre une occasion unique de partager notre expertise et notre passion pour l’excellence en éducation avec les étudiants de la MSB, en leur fournissant les outils et les compétences nécessaires pour réussir dans l’industrie hôtelière mondiale.»

Ce partenariat entre la MSB et Les Roches prend effet immédiatement, et les étudiants intéressés par les programmes et les opportunités offertes au sein de ce partenariat peuvent s’inscrire pour la rentrée en septembre 2023.

Pôle universitaire académique anglophone

La Mediterranean School of Business (MSB) fait partie de la South Mediterranean University (SMU), le premier pôle universitaire d’excellence académique anglophone en Tunisie.

La mission de la MSB est de former de futurs managers aptes à réussir dans une économie mondialisée. Elle offre des programmes de licence en gestion, des masters spécialisés couvrant les différentes fonctions de l’entreprise, un Executive MBA (EMBA) ainsi que des séminaires spécialisés.

La MSB fait partie du groupe restreint d’écoles de commerce dans le monde détenant de prestigieuses accréditations internationales : l’organisme londonien AMBA ainsi que l’organisme l’européen EFMD.

Un des leaders de la gestion de l’hôtellerie

Les Roches est une institution suisse axée sur la création des esprits innovants et entrepreneuriaux de demain. Fondée en 1954, Les Roches propose des diplômes de premier et de deuxième cycle en gestion de l’hôtellerie et du tourisme selon le modèle d’éducation suisse. Avec des campus en Suisse et en Espagne, et un corps étudiant composé de plus de 100 nationalités différentes, l’institution offre aux étudiants une expérience unique et diversifiée sur le plan culturel.

Depuis 2021, Les Roches a également conclu une alliance académique avec l’Indian School of Hospitality (ISH) avec un campus partenaire à Gurugram (Delhi NCR).

Les Roches se classe au quatrième rang mondial des établissements d’enseignement supérieur en gestion hôtelière (QS World University Rankings, 2023). Les Roches, qui fait partie de Sommet Education, leader mondial de l’enseignement hôtelier, est accrédité par la New England Commission on Higher Education (NECHE). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Les Roches.