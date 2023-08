La pêche illégale menace les ressources halieutiques de la Tunisie

Le ministère de l’Agriculture s’emploie à lutter contre le phénomène de la pêche illégale qui menace gravement les ressources halieutiques de la Tunisie.

Lors de sa rencontre samedi 5 août 2023 avec le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Noureddine Ben Ayed, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonêm Belâati, a insisté sur la nécessité de donner à ce secteur vital l’importance qu’il mérite en cherchant à surmonter toutes les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur. L’objectif est d’améliorer leur productivité, notamment en ces temps économiques difficiles dus au changement climatique, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture.

L’Utap, en mai 2023, avait exhorté le ministère à tenir une réunion urgente pour examiner les problèmes auxquels est confronté le secteur de la pêche.

Dans un communiqué, les représentants du secteur de la pêche ont appelé la présidence de la république et le gouvernement à intervenir afin de trouver des solutions pour le secteur de la pêche et ainsi éviter la tension qui menace le pays et le mécontentement des équipementiers et des pêcheurs.