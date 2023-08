Al-Jomhouri solidaire avec Issa Khedhri convoqué par la GN de Thala

Le parti Al-Jomhouri a exprimé sa solidarité avec son dirigeant Issa Khedhri convoqué à comparaître, dimanche 27 août 2023, devant la brigade de recherche et d’investigation relevant de la garde nationale de Thala.

Dans son communiqué, Al-Jomhouri indique que les raisons de cette convocation n’ont pas été précisées, mais pense que celle-ci fait suite aux opinions et positions politiques d’Issa Khedhri qu’il a publiées sur les réseaux sociaux.

La même source souligne que cette convocation «intervient dans un contexte de restriction de la liberté d’opinion et de harcèlement de militants en raison de leur orientation politique dans le but de les intimider», tout en exprimant sa «détermination à résister face à la tyrannique et sa volonté de faire des sacrifices pour des causes justes».

Al-Jomhouri a réitéré, dans son communiqué, son soutien à Issa Khedhri «un militant parmi la jeunesse démocratique progressiste qui se bat pour les libertés, les droits et la démocratie».