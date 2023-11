Des bijoux d’une valeur de 3 millions de dinars saisis dans une société à Tunis

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé la saisie de bijoux en or et en diamant dont la valeur est estimée à plus de 3 millions de dinars tunisiens, au cours d’une descente effectuée dans une société de services à Tunis.

L’enquête a été menée par la Direction des enquêtes douanières en coordination avec les services de la direction régionale des douanes de Tunis Nord, sur la base d’investigations et d’informations sur un individu qui opère dans le trafic d’or.

En coordination avec le parquet une descente été effectuée au siège de ladite société , où la douane a saisi plus d’un kilo de bijou en or et en diamant et dont le propriétaire ne disposait d’aucun document prouvant la légalité de leur détention.

Le ministère public a chargé les brigades sécuritaires de poursuivre l’enquête sur cette affaire, ajoute la même source.

