Incendie à Bennane : Décès d’un adolescent de 15 ans, sa sœur de 5 ans dans un état critique

Un adolescent de 15 ans est décédé dans un incendie qui s’est déclaré, hier, la maison familiale à Bennane au gouvernorat de Monastir. Sa petite sœur de 5 ans souffrant de graves brûlures a été admise dans un état critique à l’hôpital Fattouma-Bourguiba.

Dans un communiqué publié ce lundi 6 novembre 2023, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé la prise en charge de la maman des victimes et leur sœur de 13 ans qui ont survécu et qui sont sous le choc suite à ce drame.

Des responsables de la délégation régionale à la Femme et à la Famille et la délégation de la protection de l’enfance les ont par ailleurs rencontrées, ce jour chez elles.

Le ministère a annoncé que la mère et sa fille bénéficieront en urgence d’un accompagnement psychologique, économique et social, en précisant que la femme faisait déjà face à des difficultés financières depuis qu’elle élève seule ses enfants ajoutant que la maison a été détruite par l’incendie, dont les causes demeurent encore méconnues.

Quant à la fillettes de 5 ans hospitalisée depuis hier, le ministère affirme que son état est jugé critique et qu’elle bénéficie d’une prise en charge particulière à l’hôpital Fattouma-Bourguiba de Monastir.

Y. N.