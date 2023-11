Quel sort pour les malades gravement atteints à Gaza ?

La Jordanie reçoit 41 enfants malades du cancer de Gaza. La Turquie en a aussi accueillis un certain nombre. Les malades du cancer à Gaza sont condamnés à mort puisque l’hôpital de l’Amitié turco-palestinienne, le seul accueillant les malades du cancer à Gaza, a été endommagé et n’est plus opérationnel. (Illustration : la Reine Rania de Jordanie au chevet d’enfants palestiniens de Gaza malades du cancer).

Si les pays arabes accueillent chacun une partie des malades du cancer, de ceux sous dialyse et de ceux qui sont atteints de maladies graves, le problème sera résolu à terme. Sinon ces gens vont mourir, ils ne peuvent plus être soignés à Gaza où la plupart des hôpitaux ont été bombardés et mis hors service par l’armée d’occupation israélienne, au prétexte qu’ils abritent des tunnels utilisés par le mouvement Hamas, tunnels dont l’existence n’a pas encore été prouvée, malgré les destructions auxquelles les hôpitaux ont subi de la part des soldats de Tsahal.

La Tunisie qui a déclaré vouloir accueillir des Palestiniens pour les soigner devrait accorder la priorité à cette catégorie de patients dont les maladies sont relativement grave.

Il faut aussi que l’Egypte, qui contrôle le point de passage de Rafah et où sont déjà soignés de nombreux malade, offre sa coopération, ainsi que l’organisation de la Croix Rouge International présente à Gaza, notamment pour favoriser le tri et le transfert des patients.

I. B.