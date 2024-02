Du nouveau dans l’affaire de l’imam Mahjoub Mahjoubi expulsé de France vers la Tunisie

L’imam Mahjoub Mahjoubi expulsé jeudi dernier de France, où il vivait depuis près de 40 ans, vers la Tunisie (son pays natal) a déposé un recours en «référé-liberté», ce mercredi 28 février, afin de contester son expulsion.

C’est ce qu’annonce Le Figaro, en précisant que le tribunal administratif de Paris examinera vendredi prochain le recours déposé par l’avocat de Mahjoub Mahjoubi, visé par ailleurs par une enquête pour apologie du terrorisme ouverte par le parquet de Nîmes.

L’imam de la mosquée de Bagnols-sur-Cèze, né à Tunis et qui vit en France depuis 1986, a été expulsé à la demande du ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, après son arrestation suite à la diffusion d’un prêche sur les réseaux sociaux. Il est accusé d’avoir tenu des propos anti-France après qu’il ait qualifié «le drapeau tricolore de satanique».

Mahjoub Mahjoubi a toutefois nié ces accusations, évoquant «des propos sortis de leur contexte» et a affirmé dès son expulsion, qu’il mettrait tout en œuvre pour retourner en France, pays où il a fait sa vie et où se trouve sa famille, notamment ses enfants, dont un atteint de cancer, selon son avocat Me Samir Hamroun

Cité pat Le Figaro, Me Hamroun a estimé que Mahjoub Mahjoubi âgé de 52 ans possède «des attaches familiales qu’il laisse derrière lui en France et que les propos qui lui sont imputés sont soit sortis d’un contexte, soit tronqués ».

Y. N.