Une plante vue la dernière fois en Tunisie, retrouvée en Israël 10 ans plus tard

La Barleria prionitis, plante ayant disparu de la Tunisie, où elle a été vue la dernière fois il y a plus de 15 ans, Ghar El-Melh, et a été jugée comme plante disparue à jamais, a été redécouverte en Israël par le Dr. Uri Pargaman-Saphir.

Le potentiel médicinal de cette plante, notamment pour les soins contre l’hypertension, est jugé intéressant.

N’ayant pas été vue depuis 2013, la plante a récemment été redécouverte avec des bourgeons à fleurs, dans un canal au-dessus du club de plongée de Snuba au sud d’Eilat, dans le sud d’Israël, près de la frontière avec l’Égypte au passage de Taba.

«Heureusement, deux plantes vivantes ont été trouvées sur le site d’où la dernière plante vue a été découverte», précise The Jerusalem Post, qui ajoute : «Ce site abritait autrefois cinq plantes, dont la dernière s’est asséchée et est morte. Les deux nouvelles plantes trouvées récemment ont été cultivées à partir d’une banque de semences. Aujourd’hui, les plantes portent des fruits secs des années précédentes, ce qui a signalé aux scientifiques que les plantes avaient au moins deux ans.»

Aujourd’hui, des scientifiques s’activent pour collecter les graines de la plante Barleria et pour la cultiver dans les jardins botaniques, «dans le but d’utiliser les informations complètes de l’organisation sur d’autres plantes rares et presque éteintes.»

Barleria prionitis est une magnifique plante de couleur jaune originaire d’Asie et d’Afrique. Ses fleurs, tiges et racines sont utilisées pour fabriquer divers médicaments.

La plante possède de fortes caractéristiques antiseptiques et, par conséquent, en plus de vous guérir, elle aide à guérir les affections liées à votre peau. Même si ses fleurs se fanent après la saison, ses racines perdurent. Par conséquent, la fièvre, les problèmes respiratoires et les problèmes dentaires et articulaires peuvent tous être grandement soulagés par un médicament à base de Barleria.

