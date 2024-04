Tunisie : Un réseau de fraude aux examens du baccalauréat démantelé à Hammamet

Un réseau de fraude aux examens du baccalauréat a été démantelé à Hammamet, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué publié ce mardi 16 avril 2024, la DGSN a précisé qu’une enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles des individus vendent des kits de fraude aux examens, aux alentours d’un établissement scolaire de la région.

La police a ainsi intercepté deux individus à bord d’un véhicule et a saisi en leur possession plus de 70 kits de fraude, ajoute la DGGN, en indiquant que lors de leur interrogatoire, les suspects ont avoué qu’ils se procurent lesdits kits par le biais d’un 3e individu, qui a été identifié et arrêté à son tour.

Les agents de la police judiciaire ont saisi chez ce dernier 120 kits de fraude, ajoute encore la même source.

Les trois suspects ont été placés en détention sur ordre du Parquet et l’enquête se poursuit, lit-on encore dans le communiqué de la DGSN.