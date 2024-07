Tunisie : Bhiri poursuit sa grève de la faim en prison (Saïda Akremi)

De retour en prison après avoir été pris en charge à l’hôpital de la Rabta de Tunis, Noureddine Bhiri ancien ministre et dirigeant du parti islamiste Ennahdha, a décidé de poursuivre sa grève de la faim qu’il observe depuis le 28 juin dernier.

C’est ce qu’affirme son épouse, l’avocate Saïda Akremi, dans un post publié mercredi 17 juillet 2024 sur sa page Facebook, en précisant que Noureddine Bhiri est à son 19e jour de grève de la faim.

Rappelons que le dirigeant Ennahdha a été admis lundi en réanimation à l’hôpital de la Rabta de Tunis et que le personnel médical a autorisé, le lendemain, son retour à la prison de la Mornaguia après avoir constaté que son état de santé le lui permettait et ne nécessitait plus de prise en charge en milieu hospitalier.

Noureddine Bhiri est en grève sauvage de la faim afin de dénoncer « l’inaction du ministère public quant aux plaintes qu’il a déposées contre des agents de police, qu’il accuse de torture et de mauvais traitement, lors de son interpellation», selon son épouse et son comité de défense.

Y. N.