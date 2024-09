Tunisie : Mondher Zenaidi visé par un mandat de recherche

Un mandat de recherche a été émis contre Mondher Zenaidi sur ordre du Pôle judiciaire antiterroriste, rapporte Hanene Gaddes dans une déclaration ce mercredi 25 septembre 2024 à l’agence Tap.

La porte parole Pôle judiciaire antiterroriste a ajouté que l’unité nationale chargée d’enquêter sur les crimes terroristes à été autorisée par ledit Pôle d’ouvrir une enquête contre Mondher Zenaidi, pour « complot contre la sûreté de l’État, formation d »une alliance terroriste, incitation à s’y joindre, incitation au chaos… » entre autres accusations.

Hanene Gaddes a précisé que cette décision a été prise suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, par Mondher Zenaidi (ancien ministre et candidat à la présidentielle exclu par l’Isie), via laquelle il a incité à la désobéissance contre le régime, l’État et ses institutions ainsi que contre le président de la République.

Y. N.