Migration irrégulière via la Turquie et la Serbie : Deux femmes organisatrices arrêtées (DGGN)

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé le démantèlement d’un réseau, dirigé par des femmes, spécialisé dans la migration irrégulière via la Turquie et la Serbie.

Dans un communiqué publié ce mardi 26 novembre 2024, la DGGN a précisé qu’une patrouille de l’unité centrale spécialisée dans les enquêtes sur les crimes de violence contre les femmes et les enfants du département des affaires judiciaires de la GN de Ben Arous a mené l’enquête ayant permis de démanteler ledit réseau criminel.

Celui-ci était dirigé par une femme qui planifiait, organisait et supervisait le transport de personnes via la Turquie et la Serbie, en échange de sommes d’argent conséquentes, indique la même source en affirmant que cette dernière ainsi que sa complice ont été arrêtées et placées en détention sur ordre du Parquet.

De faux documents et des sommes d’argent ont également été saisis lors de cette opération et l’enquête se poursuit.

