L’Algérie répond à Macron sur le cas Sansal

Pour la première fois, une institution algérienne a répondu officiellement aux déclarations du président français Emmanuel Macron, qui avait sévèrement critiqué avant-hier à l’Elysée l’Algérie pour le cas de l’écrivain Boualem Sansal, détenu depuis la mi-novembre.

Un communiqué publié dans la soirée du 6 janvier, à l’issue d’une réunion du bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN), première chambre du Parlement algérien présidée par Ibrahim Bougalli, exprime la position du pays.

«Le Bureau de l’Assemblée populaire nationale condamne fermement les déclarations irresponsables du président français, qui constituent une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l’Algérie et une atteinte à sa souveraineté et à sa dignité dans une affaire examinée conformément au droit algérien», lit-on dans le communiqué.

Macron, lors de la traditionnelle rencontre avec les ambassadeurs de France, a critiqué l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Sansal, survenue en novembre dernier à l’aéroport de la capitale algérienne. Selon des médias français comme, Macron a déclaré : «L’Algérie, que nous aimons beaucoup et avec laquelle nous partageons de nombreux enfants et beaucoup d’histoire, a été impliquée dans une affaire qui la déshonore, en empêchant un homme gravement malade de recevoir traitement». «Nous qui aimons le peuple algérien et son histoire demandons à son gouvernement de libérer Boualem Sansal», a déclaré le chef de l’Elysée.

Sansal est détenu pour des accusations au titre de l’article 87a, pour, notamment, menace à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale.

L’APN a qualifié les déclarations de Macron de «tentative flagrante de ternir l’image de l’Algérie et de ses institutions souveraines». Elle a ajouté : «L’Algérie, qui a subi des violations pendant la période coloniale française, rejette toute ingérence étrangère dans les droits de l’homme et les libertés.» Le communiqué conclut en invitant la France à respecter les règles des relations internationales, fondées sur le respect mutuel.