Présence industrielle italienne significative à Bizerte  

Plus de 15 000 emplois ont été créés par des entreprises italiennes dans la région de Bizerte, avec une présence étendue sur tout le territoire et des activités diversifiées dans une grande variété de secteurs : de l’agroalimentaire à l’automobile, des composants à la mécanique, des technologies médicales aux textiles et chaussures.

C’est ce qu’a souligné l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, qui a rencontré le 9 mai 2025, en compagnie du président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-italienne (Ctici), Mourad Fradi, les excellences entrepreneuriales italiennes actives dans ce gouvernorat de Bizerte.

L’ambassade d’Italie en Tunisie, qui rapporté cette information sur ses réseaux sociaux, a précisé que la visite a également été l’occasion de rencontrer le directeur du Parc d’activités économiques de Bizerte, Badii Klibi. Il s’agit d’une zone stratégique qui, avec ses 3 sites, accueille environ la moitié des entreprises italiennes de la région. «L’importante présence entrepreneuriale italienne dans le gouvernorat de Bizerte est la preuve concrète d’un partenariat industriel entre l’Italie et la Tunisie qui est un moteur de croissance et d’innovation partagées», a déclaré Prunas.

I. B.