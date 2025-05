Le scoutisme tunisien en deuil | Décès du chef Ridha Laadhari

La famille du scoutisme tunisien est en deuil suite à la perte ce samedi 10 mai 2025, de Ridha Laadhari, chef scout dévoué de la région de Sousse.

Différentes sections régionales ont rendu hommage au chef Ridha, en regrettant le départ d’un homme humble, dévoué et altruiste, qui a incarné l’esprit du scoutisme durant toute sa vie, qu’il a consacrée au service de la jeunesse tunisienne.

« Ridha Laadhari n’était pas un simple responsable régional, il était notre guide et sa sagesse nous a toujours guidés. Avec sa force tranquille, il a sur être notre mentor, toujours disponible et attentif, toujours à nous aider et à nous inspirer », peut-on notamment lire dans les hommages qui lui ont été rendus.

Le souvenir de Ridha Laadhari restera à jamais gravé dans les mémoires comme celui d’un homme bon, d’un éducateur passionné et d’un pilier du scoutisme tunisien.

Selon les Skouts section Sousse, le chef Ridha sera accompagné à sa dernière demeure ce dimanche après la prière d’El-Dhohr au cimetière de la ville d’Akouda.

Y. N.