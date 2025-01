Israël : le compte à rebours a-t-il commencé ?

Pour de nombreux observateurs occidentaux, si le cessez-le-feu imposé à Gaza par le président élu Donald Trump est la fin du cauchemar des Gazaouis, il risque fort d’être le début du cauchemar d’Israël avec la chute très probable du gouvernement Netanyahu. (Illustration : Les Palestiniens de Gaza laissent éclater leur joie. Ils pourraient paraphraser De Gaulle annonçant la libération de Paris de l’occupation nazie, et crier : «Gaza outragé ! Gaza brisé! Gaza martyrisé! Mais Gaza libéré!»

Elyes Kasri *

Ce cessez-le-feu annonce, en effet, une remise en question de l’hubris expansionniste et raciste des adeptes du Grand Israël, en plus du retour de flamme juridique et dans l’opinion publique occidentale des sévices ignominieux commis par l’armée israélienne en Palestine et sur d’autres fronts.

L’ancien ambassadeur américain Jack Lew, juif orthodoxe nommé par le président Biden la veille du déclenchement du Déluge d’Al Aqsa et qui n’a raté aucune occasion pour blanchir les excès de l’armée israélienne, a déclaré, à la fin de sa mission en Israël, que ce dernier devra dorénavant faire face à une opinion publique américaine et occidentale marquée non plus par l’euphorie et le romantisme de la création de l’Etat hébreu ou la guerre des Six jours ou l’Intifada mais par les souffrances infligées aux Gazaouis depuis le 7 octobre 2023, créant ainsi pour la première fois chez toute une génération de futurs leaders, y compris parmi les jeunes juifs américains, un courant de sympathie pour les Palestiniens et leur cause et un regard critique sur Israël qui a déjà coûté sa réélection à Joe Biden, considéré comme le dernier président américain à être marqué par la mémoire de la période formative de l’Etat d’Israël.

Un tel aveu, avec la série de révélations qui accompagneront les procès en Israël, La Haye et ailleurs dans le monde sur les crimes israéliens de guerre et contre l’humanité, exposeront le véritable visage hideux et génocidaire de l’entreprise sioniste et ne pourront qu’affaiblir son emprise sur l’opinion publique occidentale dont la destruction par le feu des quartiers résidentiels à Los Angeles de l’élite de Hollywood, l’un des principaux foyers mondiaux de la propagande sioniste par le cinéma et la culture, n’est qu’une des nombreuses prémices du crépuscule de la mystification sioniste [même s’il n’y a aucun lien entre l’incendie à Los Angeles et celui qui embrase le Moyen-Orient depuis l’établissement de l’Etat hébreu en 1948, Ndlr].

* Ancien ambassadeur.