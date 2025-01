Diletta D’Ascia, enseignante et cinéaste, et Nidhal Chatta, réalisateur et producteur, créent Cinémasters, une plate-forme dédiée à la formation aux métiers du cinéma. Dans ce cadre, ils organisent deux ateliers d’écriture et de réalisation cinématographique en avril et mai 2025, qui permettront une immersion complète dans les différentes étapes de la création d’un film, sous la direction de professionnels expérimentés.

Les ateliers auront lieu, pour le premier, le samedi 12, le dimanche 13, le vendredi 18 et le samedi 19 avril 2025 (d’une durée de 4 jours et 32 heures), et le second le samedi 3, le dimanche 4, le samedi 10 et le dimanche 11 mai 2025

(d’une durée de 4 jours et 32 heures).

Ces deux sessions sont conçues pour offrir une flexibilité aux participants tout en leur permettant de découvrir et maîtriser les étapes de la réalisation d’un film.

Les ateliers combinent théorie et pratique, avec un accent particulier sur la mise en application des connaissances acquises. Les participants auront l’opportunité de découvrir et d’expérimenter l’écriture de scénario et la dramaturgie (bases et conventions) ; la direction d’acteurs (selon la technique Sanford Meisner et la méthode d’Actors Studio) ; l pré-production (repérages, planification, etc.) ; les techniques de tournage (secrets de la caméra, de l’éclairage et de la prise de son) ; et le montage pour finaliser un film.

Les participants auront l’opportunité de réaliser un court-métrage de 3 à 5 minutes sur un thème imposé, sous la supervision des professionnels.

Peuvent participer aux ateliers les passionnés de cinéma, débutants ou ayant déjà une expérience des plateaux.

Pour s’inscrire, envoyer un mail de confirmation avec la session choisie (avril ou mai) à dilettadascia@gmail.com et nidhalchatta@gmail.com (jusqu’au 15 mars 2025).