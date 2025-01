 ‘‘Aïcha’’ de Mehdi M. Barsaoui en salles à partir de demain (Vidéo)

Le dernier film de Mehdi M. Barsaoui, ‘‘Aïcha’’ (2H03 mn), qui réunit dans les principaux rôles Fatma Sfar, Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi, Hela Ayed et Mohamed Ali Ben Jemaa, sortira en salles en Tunisie à partir du mercredi 22 janvier 2025.

Ce drame raconte l’histoire d’Aya, la vingtaine, qui vit encore chez ses parents dans le sud de la Tunisie et se sent prisonnière d’une vie sans perspectives. Un jour, le minibus dans lequel elle fait quotidiennement la navette entre sa ville et l’hôtel où elle travaille s’écrase. Seule survivante de l’accident, elle réalise que c’est peut-être sa chance de commencer une nouvelle vie. Elle se réfugie à Tunis sous une nouvelle identité, mais tout est bientôt compromis lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière.

Né en 1984 à Tunis, Mehdi M. Barsaoui est diplômé de l’institut supérieur des arts multimédias de Tunis, en montage. Il part ensuite en Italie pour compléter sa formation et sort diplômé du DAMS de Bologne. Il a réalisé trois courts-métrages, remarqués et primés dans plusieurs festivals internationaux. Son premier long-métrage ‘‘Un fils’’ entame sa carrière internationale en sélection officielle à la 76e édition de la Mostra de Venise où il est doublement récompensé. Distribué dans une vingtaine de pays et multi-primé à l’international, le film décroche le premier César pour un film tunisien. ‘‘Aïcha’’ est son deuxième long-métrage.

Bande annonce.