Perpétuité pour trois Tunisiens condamnés pour le meurtre d’un Français à Djerba

Deux hommes et une femme ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de Romain Pizzato, un moniteur de ski français de 42 ans, dont le corps de la victime avait été retrouvé dans la piscine d’une maison sur l’île de Djerba, le 17 septembre 2022.

Trois jours après la découverte du corps, trois Tunisiens – deux frères de 23 et 26 ans et une femme de 28 ans, Samar, présentée comme la fiancée de la victime – avaient été interpellés. L’autopsie avait révélé une mort par strangulation, avec des traces de coups et de griffures relevées sur le corps.

Lors de l’ouverture du procès en octobre dernier, en présence de la mère de la victime, la jeune femme était revenue sur ses aveux, affirmant qu’il ne s’agissait que d’une dispute.

Le verdict a été prononcé, mercredi 19 février 2025, par le tribunal de Médenine, d ans le sud-est de la Tunisie.

«C’est un grand jour et un immense soulagement pour ma cliente et tous ceux qui aimaient Romain», a déclaré l’avocate de la famille, citée par l’agence AFP.

Dans un communiqué, Odile Pizzato, la mère de la victime, a exprimé sa satisfaction que «justice ait été rendue à Romain». Elle a cependant regretté de ne pas pouvoir rapatrier son corps en France et espère «trouver une certaine paix, malgré la douleur encore présente».

Tout en affirmant avoir «eu raison de croire en la justice tunisienne», elle a souligné que «la bataille n’est pas terminée», les accusés ayant annoncé leur intention de faire appel.

D’après AFP.