En Tunisie, 48% des hommes et 25% des étudiants sont fumeurs

En Tunisie, près de la moitié des hommes (48%) fument régulièrement et un décès sur cinq est directement causé par le tabagisme, a déclaré le président de l’association Alliance tunisienne anti-tabac, Hatem Bouzaiene, professeur hospitalo-universitaire en chirurgie cancérologique, à Institut Salah Azaiez de Tunis.

Selon Pr Bouzaiene, qui intervenait à l’occasion d’un séminaire organisé le 16 février 2025 par la direction régionale de la santé de Ben Arous, les dernières données officielles indiquent que 13 200 décès par an sont causés directement ou indirectement par le tabac en Tunisie.

Ces mêmes données montrent également que 25% des étudiants tunisiens sont fumeurs et que leur pourcentage augmente d’année en année, notamment avec la diffusion de la tendance de l’e-cigarette.

Selon la même source, 90% des cas de cancer du poumon sont principalement causés par le tabagisme. Le coût du traitement d’un patient atteint d’un cancer du poumon varie entre 250 000 et 300 000 dinars par an. Cela démontre le coût élevé du traitement par personne et pour le système de santé national.

L’Alliance tunisienne contre le tabagisme a présenté une nouvelle loi au ministère de la Santé qui présente une approche nouvelle et progressiste pour lutter contre ce phénomène en interdisant de fumer aux personnes de moins de 18 ans, ainsi qu’en augmentant les campagnes de sensibilisation.

En Tunisie, la législation interdisant le tabac dans les lieux publics existe, mais elle n’est souvent pas appliquée dans la pratique.

I. B.