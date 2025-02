Tunis | Projection du film « People » le 20 février à l’IFT

L’Ambassade de Pologne et l’Ambassade d’Ukraine organisent, jeudi 20 février à l’Institut français de Tunis, la projection du film « People » réalisé par MaciejŚlesicki et FilipHillesland.

La projection prévue à 18h30 s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Le Printemps interdit : retour en images sur 3 ans de guerre en Ukraine », qui se tiendra du 17 au 25 février 2025 de 10h à 20h sauf le dimanche dans la galerie de l’IFT.

Cette exposition est organisée par les ambassades de France , de Pologne, de Roumanie et d’Ukraine, sous le patronage de la Délégation de l’Union européenne à Tunis, avec le soutien de l’Institut français de Tunis et de l’Agence nationale de presse de Roumanie « Agerpres ».

Pour assister à la projection du film « People » (entrée gratuite dans la limite des places disponibles), les personnes intéressés sont invitées à envoyer un mail e réservation à l’adresse : tunis.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Synopsis (film interdit au moins de 12 ans) :

Une fille aveugle qui devient la gardienne d’un groupe d’orphelins. Un médecin confronté à un énorme dilemme moral. Une adolescente qui tente à tout prix de sauver sa petite sœur.

Une femme âgée qui perd son mari. Une mère qui part au front pour retrouver son fils. Ania, Olena, Nastya, Lyuba et Maria – cinq femmes apparemment ordinaires qui ont été contraintes par la guerre à être héroïques et imprévisibles. Leurs destins entrelacés créent une histoire symbolique sur l’amour, le sacrifice et l’humanité.

« People » est un film profondément émouvant et déchirant, inspiré de faits réels sur une Ukraine déchirée par la guerre.

C’est une image terrifiante de l’embrasement de la guerre et de l’envahisseur russe vu à travers les yeux de femmes ukrainiennes contraintes d’agir pour se sauver elles-mêmes et sauver leurs proches.