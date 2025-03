Qualifications Mondial 2026 | Tunisie : La liste des joueurs convoqués

La Fédération tunisienne de football a dévoilé ce jeudi 13 mars 2025 la liste des joueurs sélectionnés pour les deux prochains matchs de l’équipe nationale tunisienne dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

La Tunisie affrontera le Liberia et le Malawi les 19 et 24 mars, respectivement, pour les 5ème et 6ème journées du groupe H.

Gardiens :

• A. Dahmen

• S. Hlel

• A. Hlaoui

Défenseurs :

• M. Ghorbel

• H. Ben Romdhane

• D. Bronn

• M. Talbi

• N. Ghandri

• H. Ben Abda

• A. Abdi

• M. Ben Ouanes

Milieux :

• E. Skhiri

• I. Laidouni

• F. Sassi

• M. A. Ben Romdhane

• A. Slimane

• Hannibal

Attaquants :

• E. Saad

• S. Ltaief

• H. Khadhraoui

• E. Achouri

• N. Sliti

• O. Layouni

• S. Jaziri

• H. Mastouri

• F. Chaouat