L’artisanat au service des produits du terroir de Nabeul

La délégation régionale de l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat) lance la première édition du concours ArtiTerroir, sous le thème «Les produits de terroirs de Nabeul, source d’inspiration pour les articles artisanaux», qui vise à mettre en valeur les richesses identitaires et culturelles de la région à travers des créations artisanales originales.

Le concours ArtiTerroir s’adresse aux artisans, designers et entreprises artisanales du gouvernorat de Nabeul, qui sont appelés à proposer des articles cadeaux et de souvenirs en s’inspirant des trois produits de terroir nabeuliens phares par excellence : la fleur d’oranger, le piment/harissa et la figue de barbarie de Bouargoub, qui seront au cœur des créations proposées.

Le concours ArtiTerroir a pour ambition d’encourager l’innovation tout en respectant les traditions locales. Les créations doivent refléter l’authenticité des savoir-faire tout en intégrant des éléments contemporains pour répondre aux attentes des visiteurs en quête de souvenirs artisanaux.

Le concours est appuyé par le Projet d´accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat) qui est mis en œuvre par l´Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) avec un financement du secrétariat d´État à l´Economie de la Confédération Suisse (Seco).

Les lauréats auront l’opportunité exceptionnelle de commercialiser leurs créations lors du prestigieux Salon de la Création Artisanale, qui se tiendra du 23 mai au 1er juin 2025 au parc des expositions du Kram. Ce salon, qui attire chaque année un large public composé de professionnels et de passionnés de l’artisanat, offrira aux gagnants une vitrine idéale pour présenter leurs œuvres au sein d’un espace dédié, leur permettant ainsi de toucher un public plus large et de renforcer leur notoriété. Ce sera également une occasion unique de nouer des contacts avec des acteurs clés du secteur, d’élargir leur réseau et d’explorer de nouvelles opportunités commerciales.

Ce concours s’inscrit dans le cadre des activités de mise en œuvre de la Stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir qui a été lancée en 2022 par le ministère de l´Agriculture en collaboration avec celui du Tourisme et de l´Artisanat et cinq autres départements et avec l’appui du projet Pampat (Onudi/Seco).

La stratégie vise à promouvoir les produits locaux phares comme des leviers essentiels pour le développement économique et touristique des régions. Elle repose sur la valorisation des savoir-faire traditionnels et des produits du terroir pour renforcer leur visibilité et leur compétitivité.

Cette approche vise à créer des synergies entre les acteurs du secteur agroalimentaire, artisanal et touristique, afin de proposer des produits authentiques qui incarnent l’identité des régions et contribuent à la diversification de l’offre touristique.

Les créations artisanales qui seront développées dans le cadre du concours ArtiTerroir, permettront de mieux faire connaître le patrimoine local, tout en offrant aux touristes des souvenirs authentiques qui reflètent l’essence de la région.