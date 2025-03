Bill Bazzi : «Je ressens une profonde affinité avec la Tunisie»

Le président américain Donald Trump a nommé le maire de Dearborn Heights (Michigan), Bill Bazzi, d’origine libanaise, ambassadeur en Tunisie, en remplacement de Joey R. Hood, en fonction depuis février 2022.

Bazzi, un allié de longue date de Trump qui l’a félicité sur Truth Social pour son aide dans sa réélection,

Dans un message sur Facebook, Bazzi a souligné son attachement personnel à la Tunisie : «Aujourd’hui, je suis honoré et reconnaissant d’avoir été nommé par le président Donald Trump au poste d’ambassadeur des États-Unis en Tunisie. Parmi les nombreux pays que j’ai visités, je ressens une profonde affinité avec la Tunisie et ses institutions. J’ai eu l’occasion de rencontrer des parlementaires, de visiter des orphelinats, des instituts de leadership féminin, des écoles et des entreprises qui démontrent le dynamisme croissant du pays dans la région. Unis, mon objectif est de continuer à exercer des fonctions qui influencent, promeuvent la paix et les partenariats diplomatiques, qui profitent à notre pays et renforcent les relations mondiales.»

Originaire du Liban, Bazzi a immigré aux États-Unis à l’âge de 10 ans et a grandi à Dearborn, une ville abritant une importante communauté arabo-américaine. Diplômé de la Fordson High School, il a servi dans la réserve du Corps des Marines de 1999 à 2016, atteignant le grade de sergent d’artillerie et servant dans la police militaire et les services secrets. En 2021, il devient le premier maire arabo-américain et musulman de Dearborn Heights, une ville caractérisée par une diversité croissante mais aussi des tensions politiques.