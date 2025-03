Tunisie | L’Ordre des médecins riposte face aux accusations calomnieuses

Le Conseil National de l’Ordre des médecins de Tunisie a pris position contre de récentes campagnes de diffamation et de dénigrement qui visent la profession médicale.

Rappelant que la liberté d’expression ne saurait justifier les atteintes à l’honneur et à la réputation, l’Ordre a appelé dans un communiqué publié ce jeudi 20 mars 2025, à la responsabilité et à la retenue, tout en menaçant de recourir à la justice contre les auteurs de fausses informations , pour défendre l’honneur et la réputation de ses membres.

Communiqué :

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins affirme que la diffamation et le dénigrement publics sont des délits punis par la loi, et que la liberté d’expression ne saurait être un prétexte pour porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la médecine tunisienne.

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins invite toute personne disposant de preuves fiables et vérifiables à les soumettre aux instances compétentes, afin qu’elles soient examinées conformément aux lois et procédures en vigueur. En l’absence de preuves tangibles, ces accusations ne sont rien d’autre qu’une campagne de dénigrement orchestrée, qui nuit gravement à la relation de confiance entre les médecins et leurs patients.

Face à ces attaques malveillantes sur les réseaux sociaux, le Conseil National de l’Ordre des Médecins assumera pleinement ses responsabilités et n’hésitera pas à prendre des mesures légales strictes contre toute personne diffusant de fausses informations ou propageant des accusations diffamatoires à l’encontre de la profession médicale.

Nous appelons chacun à faire preuve de responsabilité et de retenue dans l’utilisation des réseaux sociaux, et nous réaffirmons notre engagement indéfectible à défendre l’honneur de la profession médicale et à œuvrer dans le respect de ses principes éthiques, au service des citoyens et de la société.