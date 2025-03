Le 4ème Art : « Tunis Théâtres du Monde » du 20 au 27 mars au cœur de la capitale

Sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles, le Théâtre National Tunisien organise la troisième édition de « Tunis Théâtres du Monde », qui a démarré ce jeudi et qui se poursuivra jusqu’au 27 mars 2025 à la Salle Le 4ème Art, en plein cœur de Tunis.

Cette manifestation célèbre la Journée Mondiale du Théâtre, le 27 mars, et transforme la capitale tunisienne en un carrefour de cultures théâtrales variées.

Elle met à l’honneur la créativité et consacre le théâtre comme un espace de dialogue et d’innovation.

Pendant huit jours, les passionnés du théâtre vivront une expérience unique avec des spectacles tunisiens et internationaux, mêlant théâtre classique et expérimental.

Si ces œuvres sont diverses dans leur forme et leur approche, elles partagent une même essence : l’humain et la défense des causes universelles et justes.

