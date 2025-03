Tunis | IFT : « Back to the roots : old school Raï night»

L’Institut français de Tunis organise, lundi prochain, une soirée musique et cinéma autour du Raï : « Back to the roots : old school Raï night».

Cette soirée rend hommage envers certain·es invisibilisé·es du raï, en particulier les femmes Medahates ainsi qu’Ahmed Zergui, un des pionniers de l’histoire du Raï, indique l’IFT en précisant que l’évènement prévoit la projection d’un documentaire suivie d’un concert.

Ainsi, de 21hà 22h l’auditorium de l’IFT accueillera la projection du film documentaire «A little for my heart a little for my god», réalisé par Brita Landoff en 1991. Le film suit des groupes de Medahates (groupes de chanteuses et musiciennes traditionnelles) à Oran, Algérie, au début des années 90.

Cette projection sera suivie du concernet prévi de 22h-23h15 dans la cour de l’IFT.

RAÏ ROOTS est un projet vise à rendre hommage à l’artiste Ahmed Zergui qui n’a pas eu son mérite et dont le style reste encore trop méconnu du grand public. Le projet a été initié par Jamel Reffes, musicien originaire de Sidi Bel Abbes (la ville d’origine d’Ahmed Zergui) et qui vit à Marseille. Il a réuni autour de lui divers musiciens de la scène Raï basé entre Marseille et Paris, dont une partie des musiciens de l’Orchestre National de Barbès.

Jamel Reffes (chant, guitare) • Youcef Boukella (basse, membre de l’Orchestre National de Barbès) • Mehdi Askeur (chant, accordéon, membre de l’Orchestre National de Barbès) • Maamoun Dehane (batteur, membre de l’Orchestre National de Barbès) • Mohammed Menni (darbouka) • Fatah Ghoggal (guitare, chant)

Biographie d’Ahmed Zergui :

Auteur compositeur-interprète algérien, né en 1948 à Sidi Bel Abbes, Ahmed Zergui est considéré comme un des pionniers du raï dit « électrique ». Alors que le raï se modernisait en intégrant de nouveaux instruments comme l’accordéon ou la trompette, Ahmed Zergui a introduit les premières guitares électriques et l’usage de la pédale Wah Wah.

Sa carrière s’arrêta brusquement en 1983, par un tragique accident de la circulation. Il laissa une discographie riche, et des morceaux qui furent repris par la suite par de nombreux artistes raï comme Cheb Khaled qui chantait ses fameux « Ya Chaba » ou « Delali ha delali».