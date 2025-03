Les relations tuniso-espagnoles au cœur de la visite de Mohamed Ali Nafti à Madrid

A l’occasion de sa visite de travail au Royaume d’Espagne les 27 et 28 mars 2025, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a donné, le 27 mars 2025, une conférence au siège de Casa Arabe à Madrid sur « les relations tuniso-espagnoles ».

Cette conférence a conféré une symbolique particulière à la visite puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de la commémoration du trentième anniversaire de la conclusion du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays en 1995. Dans ce contexte, le Ministre a donné le coup d’envoi du programme de coopération culturelle avec Casa Arabe «Foco País Túnez 2025 », qui s’étend sur le premier semestre de l’année 2025.

Dans son discours, le Ministre s’est réjoui des relations de longue date entre la Tunisie et le Royaume d’Espagne et des liens étroits d’amitié et de coopération qui les unissent et qui n’ont cessé de se développer et de se diversifier dans divers domaines, soulignant la conviction des deux parties en l’importance de renforcer la dynamique de concertation et de coopération et de continuer à travailler de concert en vue de réhausser davantage les relations bilatérales au niveau des aspirations des deux parties.

Le Ministre a souligné les points communs enracinés dans l’histoire qui dépassent le facteur de la proximité géographique pour bâtir un patrimoine culturel et civilisationnel commun tissé à travers les époques grâce aux échanges culturels et humains et à leurs manifestations incarnées à travers les langues, les traditions et le patrimoine culturel commun matériel et immatériel, depuis l’époque punique, romaine et hellénistique jusqu’à l’époque arabo-islamique et arabo-andalouse.

Le Ministre a ajouté que l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1957 a donné un nouveau dynamisme et un nouvel élan aux relations bilatérales et a permis de consolider davantage la dimension euro-méditerranéenne avec ses dimensions de sécurité, culturelle et de développement. Dans ce contexte, il a cité la contribution d’un certain nombre de personnalités tunisiennes et espagnoles à la consolidation du pont civilisationnel et culturel entre les deux pays à travers des œuvres d’art intemporelles abrités par les espaces culturels tunisiens et espagnols au cours des six dernières décennies.

Le Ministre s’est également félicité de l’élan de solidarité de l’Espagne avec la Tunisie et son peuple et son soutien au processus de transition démocratique dans notre pays, en conférant une dynamique politique et diplomatique aux relations tuniso-espagnoles et à travers des programmes ciblés et réussis.

Au terme de son intervention, le Ministre a souligné l’importance de poursuivre et de renforcer les échanges économiques, culturels, universitaires et humanitaires et de s’engager sur la voie d’un avenir commun basé sur la coopération pour relever les défis et créer des opportunités pour les générations futures.

Les participants ont souligné la profondeur des relations tuniso-espagnoles, alors que le Directeur Général de Casa Arabe a exprimé sa profonde satisfaction quant au niveau de coopération existant entre la Tunisie et Casa Arabe et la disposition à poursuivre la coopération entre les deux parties pour promouvoir davantage la culture tunisienne en Espagne, soulignant la détermination pour assurer les meilleures conditions de réussite du programme « Foco País Túnez 2025 ».

En réponse aux questions, le Ministre a rappelé le processus de transition démocratique en Tunisie et les efforts déployés par l’Etat pour relever les défis sécuritaires et économiques actuels, soulignant que la Tunisie gère la question migratoire selon une approche globale basée sur son engagement envers les accords internationaux pertinents, son respect de la dignité humaine et les programmes d’accompagnement des retours volontaires.

Communiqué