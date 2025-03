Israël et la «solution finale» de la question palestinienne

L’histoire jugera notre silence. Ce qui se passe à Gaza dépasse le cadre d’un simple conflit militaire : c’est une «solution finale» de la question palestinienne à laquelle on tente de donner un autre nom. Une politique israélo-américaine d’anéantissement du peuple palestinien en plusieurs étapes.

Khémaïs Gharbi *

Déjà, depuis le 7 octobre 2023, plus de 60 000 morts et 100 000 blessés, sans compter les disparus sous les décombres et non encore dénombrés. Des quartiers entiers rasés, une population affamée et déplacée sous les bombes. Des enfants meurent sous les décombres, des familles errent sans refuge, et des corps s’entassent dans des morgues de fortune.

Le mot «génocide» n’est pas à employer à la légère. Mais comment qualifier autrement cette destruction systématique, cette volonté affichée d’écraser une population, de rendre un territoire inhabitable?

Est-ce une sorte de «solution finale» à la manière nazie exécutée cette fois par les juifs sionistes de l’Etat d’Israël, et qui tente de s’habiller d’un autre vocabulaire.

Depuis plus de 17 mois, Gaza subit un siège total. Les bombardements ne laissent aucun répit, visant délibérément les infrastructures vitales.

• Destruction des hôpitaux : médecins tués ou arrêtés, malades expulsés des blocs opératoires.

• Famine organisée : Israël bloque l’entrée de l’eau, des médicaments et de l’aide humanitaire, condamnant la population à mourir lentement.

• Déplacement forcé : des centaines de milliers de personnes fuient en permanence, chassées d’un point à un autre sous les bombes, sans destination sûre.

Ce ne sont pas des «dommages collatéraux». C’est une stratégie d’anéantissement.

Des massacres à répétition

Ce qui se joue aujourd’hui à Gaza n’est pas une guerre ordinaire, mais l’aboutissement d’une longue série d’opérations militaires où les civils sont particulièrement visés. Il s’agit d’une stratégie exécutée en plusieurs étapes, et qui a commencé avec l’instauration de l’Etat d’Israël sur la terre de Palestine en 1947 et le massacre du village palestinien de Deir Yassin, à l’ouest de Jérusalem, le 9 avril 1948.

1. **Opération Kaddesh** – Crise du canal de Suez, 1956

2. **Opération Tonnerre (Jonathan)** – Raid d’Entebbe, 1976.

3. **Opération Litani** – Conflit du Sud-Liban, 1978.

4. **Opération Opéra** – 1981.

5. **Opération Paix en Galilée** – Intervention militaire israélienne au Liban, 1982.

6. **Opération Jambe de bois** – Raid israélien à Tunis contre le siège de l’OLP, 1985.

7. **Opération Justice rendue** – 1993.

8. **Opération Raisins de la colère** – 1996.

9. **Opération Rempart** – 2002.

10. **Opération Arc-en-ciel** – Opération militaire à Rafah, 2004.

11. **Opération Jours de pénitence** – 2004.

12. **Opération Pluies d’été** – 2006.

13. **Opération Changement de direction** – contre le Liban, 2006.

14. **Opération Orchard** – 2007.

15. **Opération Plomb durci** – contre Gaza, 2008-2009.

16. **Opération Pilier de défense** – contre Gaza, 2012.

17. **Opération Divulgation totale** – 2014.

18. **Opération Bordure protectrice** – contre Gaza, 2014.

19. **Opération Gardien de nos frères** – 2014.

20. **Opération Bouclier du nord** – 2018.

21. **Opération Ceinture noire** – 2019.

22. **Opération Gardien du Mur** – contre les Palestiniens de Cisjordanie, 2021.

23. **Opération Épées de fer** – contre le Hamas, depuis 2023.

Peu d’armées au monde ont effectué une telle série discontinue d’attaques contre des peuples voisins et pendant une si longue durée (1947-2025). Ces actes ne sont pas le fruit du hasard. Ils répondent à un objectif final, une volonté d’effacement d’un peuple à qui on a volé sa terre et qu’in tente aujourd’hui d’exterminer.

Nous n’avons plus d’excuses

L’histoire nous a appris que la déshumanisation précède toujours l’extermination. À Gaza, la communauté internationale regarde ailleurs pendant que l’indicible se produit.

Si nous restons silencieux, si nous ne réclamons pas des sanctions immédiates, un embargo sur les armes, si nous n’exigeons pas des gouvernements occidentaux qu’ils cessent de cautionner l’impunité israélienne, alors nous sommes complices.

Les gouvernements qui prétendent incarner la démocratie et les droits de l’homme ne peuvent plus se cacher derrière des discours vides. Leur silence, leur inaction, et pire encore, leur complicité active en armant, finançant et soutenant politiquement cette guerre, les rendent coupables. C’est le cas notamment des Etats-Unis, mais pas seulement.

Quand des civils sont massacrés sous les bombes, quand des enfants meurent de faim, quand un peuple est anéanti sous nos yeux, il ne s’agit plus de géopolitique, mais d’un choix moral. Ceux qui, par intérêt ou lâcheté, refusent de condamner cette extermination seront jugés par l’histoire.

Les soi-disant démocraties du monde entier doivent rendre des comptes. Elles ne pourront pas dire qu’elles ne savaient pas.

* Ecrivain et traducteur.